шапито
Читатели «Медузы» составили культурный норматив для школьников. Там есть песни «Кровостока», The Beatles и даже Фейса (да, про бургер)
Источник: Meduza
В список рекомендаций образовательного проекта «Культурный норматив школьника» вошли главные произведения народной культуры, изобразительного искусства, литературы, архитектуры, театра, кинематографа и, разумеется, музыки. Например, в музыкальных рекомендациях нашлось место не только классике, но и песням Queen, Nirvana и «Кино».
Мы предложили нашим читателям назвать три композиции, которые, по их мнению, обязательно должны войти в «Культурный норматив школьника». Из этих песен мы собрали плейлист, в котором Земфира соседствует с Дэвидом Боуи, Linkin Park и рэпером Фейсом (его трек «Бургер» нам присылали особенно часто!).
Внимание! В некоторых песнях присутствует нецензурная брань. Если вас это не устраивает, посмотрите на главного героя аниме-сериала «Покемон», который спустя 20 лет наконец-то стал чемпионом.
Сравнить читательскую версию Культурного норматива» с официальной можно вот здесь.