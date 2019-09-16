Читатели «Медузы» составили культурный норматив для школьников. Там есть песни «Кровостока», The Beatles и даже Фейса (да, про бургер)

Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA

В список рекомендаций образовательного проекта вошли главные произведения народной культуры, изобразительного искусства, литературы, архитектуры, театра, кинематографа и, разумеется, музыки. Например, в музыкальных рекомендациях нашлось место не только классике, но и песням Queen, Nirvana и «Кино».

Мы предложили нашим читателям назвать три композиции, которые, по их мнению, обязательно должны войти в «Культурный норматив школьника». Из этих песен мы собрали плейлист, в котором Земфира соседствует с Дэвидом Боуи, Linkin Park и рэпером Фейсом (его трек «Бургер» нам присылали особенно часто!).

Внимание! В некоторых песнях присутствует нецензурная брань. Если вас это не устраивает, посмотрите на главного героя аниме-сериала «Покемон», который спустя 20 лет наконец-то стал чемпионом.

Сравнить читательскую версию Культурного норматива» с официальной можно вот здесь.