Главный герой сериала «Покемон» наконец-то стал чемпионом. Понадобилось всего-то 20 лет!

Главный герой аниме-сериала «Покемон» Эш Кетчум наконец-то победил в турнире тренеров покемонов. На это у него ушло более 20 лет и около тысячи эпизодов шоу. За это время многие зрители успели повзрослеть и завести семью, а вот Эш по сюжету практически не постарел.

Финальная битва турнира KuMa

Главный герой много раз проигрывал в турнирах, занимая то четвертые, то восьмые места.

Кетчуму удалось одержать первенство на соревновании в регионе Алола. Там ему пришлось состязаться со своим другом по имени Гладион. Оба тренера выставили в бой Лайканроков, покемонов каменного типа.

Буквально через пару часов после премьеры эпизода победа Эша попала в мировые тренды твиттера. В соцсетях повзрослевшие фанаты поздравили героя с заслуженным выигрышем — и заодно принялись шутить о его возрасте.