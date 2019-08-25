Недавно мы попросили наших читателей составить плейлист самых ненавистных песен — таких, которые невозможно выкинуть из головы. Все потому что аналогичный список Ивана Дорна получился недостаточно полным (там даже не было «Мало половин» Ольги Бузовой!) Читатели прислали нам больше тысячи песен, пришлось слушать — и отбирать наиболее садистские композиции. Теперь у вас есть ультимативный плейлист, которым можно пытать меломанов — или беспокойных соседей. Впрочем, для кого-то эта же подборка может оказаться лучшей во вселенной. В любом случае — наслаждайтесь!

Внимание! В некоторых песнях встречается нецензурная лексика. Но это меньшая из всех проблем.

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

Песню «Кораблики» мы выкладываем вне конкурса. Нам слишком часто ее присылали.

анжелика пкеккп