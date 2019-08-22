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Иван Дорн выбрал для Apple Music 22 песни, которые, как говорится в описании плейлиста, «вызывают изжогу и ушную боль у каждого меломана». В список попали «Самая самая» Егора Крида, «Красавица» группы Faktor 2 и ремикс на «Бигуди» в исполнении самого Дорна.

Нам показалось, что плейлист получился недостаточно полным. Где «Мало половин» Ольги Бузовой? И почему там нет «О, Боже, какой мужчина!» певицы Натали?

Поэтому мы решили заручиться помощью читателей «Медузы» и вместе с ними дополнить список Дорна. Пришлите нам свою самую ненавистную песню — мы непременно ее послушаем и, вероятно, включим в плейлист самых незабываемых и раздражающих композиций.