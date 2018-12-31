100 лучших песен 2018 года. Плейлист «Медузы»

Весь 2018 год редактор «Медузы» Александр Горбачев слушал новую музыку и каждую неделю выбирал лучшие новые песни и клипы. Пора подвести итоги: ниже — 100 наших любимых песен, выпущенных в этом году. Именно любимых, а не «важных» и не самых популярных — поэтому тут нет ни «Цвета настроения», ни Little Big, ни Жанель Монэ, зато есть группы «Хадн дадн» и «Лемниската петрикор». Это не рейтинг — песни выстроены в таком порядке, чтобы был общий грув (впрочем, нажать на кнопку Shuffle тоже можно). Наиболее полная версия плейлиста выложена на Apple Music, но есть версии и для других стриминговых платформ. С Новым годом!

Внимание! Это плейлист из песен 2018 года. Его можно и нужно включать на новогодней вечеринке (имейте в виду: кое-где встречается мат), но если вам нужны классика и нетленки — лучше обратиться к другому нашему плейлисту: в нем есть и Дэвид Боуи, и «Король и шут».

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

«ВКонтакте»

Плейлист составил Александр Горбачев Фото в анонсе: Unsplash