Новогодний плейлист «Медузы». Восемь часов бессовестного веселья!

Слишком страстные споры по поводу того, какую музыку включить, способны омрачить любую новогоднюю вечеринку. «Медуза» предлагает оптимальное решение: составленный редакцией восьмичасовой плейлист на всю ночь, который заставит танцевать кого угодно. Вступление — песни более изящного свойства, которые подойдут для сбора гостей и последних приготовлений; примерно к концу второго часа из плейлиста пропадает всякий стыд. В принципе, слушать можно с любого момента. С новым годом!