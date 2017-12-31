шапито
Новогодний плейлист «Медузы». Восемь часов бессовестного веселья!
Meduza
08:50, 31 декабря 2017
Слишком страстные споры по поводу того, какую музыку включить, способны омрачить любую новогоднюю вечеринку. «Медуза» предлагает оптимальное решение: составленный редакцией восьмичасовой плейлист на всю ночь, который заставит танцевать кого угодно. Вступление — песни более изящного свойства, которые подойдут для сбора гостей и последних приготовлений; примерно к концу второго часа из плейлиста пропадает всякий стыд. В принципе, слушать можно с любого момента. С новым годом!
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Фото в анонсе: GM DIM / Unsplash
Фото в анонсе: GM DIM / Unsplash