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Новогодний плейлист «Медузы». Восемь часов бессовестного веселья!

Meduza
08:50, 31 декабря 2017

Слишком страстные споры по поводу того, какую музыку включить, способны омрачить любую новогоднюю вечеринку. «Медуза» предлагает оптимальное решение: составленный редакцией восьмичасовой плейлист на всю ночь, который заставит танцевать кого угодно. Вступление — песни более изящного свойства, которые подойдут для сбора гостей и последних приготовлений; примерно к концу второго часа из плейлиста пропадает всякий стыд. В принципе, слушать можно с любого момента. С новым годом!

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Фото в анонсе: GM DIM / Unsplash

Фото в анонсе: GM DIM / Unsplash

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