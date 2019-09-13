Песни Queen и Nirvana включили в «культурный норматив» российского школьника. Согласны?

Andre Csillag / REX / Vida Press

Министерства культуры и просвещения РФ составили список рекомендаций для так называемого «Культурного норматива школьника» — образовательного проекта, который «направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие российских школьников и повышение культурной грамотности подрастающего поколения».

В документе представлены произведения по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Например, в музыке, помимо классических произведений Глинки, Чайковского, Римского-Корсакого, Баха, Моцарта и Бетховена, к изучению предлагаются известные поп- и рок-композиции ХХ века — от The Beatles, Queen, Nirvana, ABBA до «Кино», «Наутилуса» и «Аквариума». Программа «культурных нормативов» будет запущена с 1 октября 2019 года.

Мы собрали некоторые из рекомендаций министерств в отдельный плейлист: