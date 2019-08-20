Как сделать медиатор для гитары? Метод Пола Маккартни: положить монету на рельсы и дождаться поезда

Splashnews.com / Vida Press

Пол Маккартни с толком проводит время: раскладывает десятки монет на железнодорожных путях, ждет, пока по ним проедет поезд, а после собирает. За этим занятием музыканта застали папарацци.

Splashnews.com / Vida Press

Вероятно, Маккартни использует расплющенные монеты в качестве гитарных медиаторов. Это известный (и очень дешевый) лайфхак, к которому часто прибегают многие начинающие гитаристы, а теперь, как мы знаем, и Маккартни.