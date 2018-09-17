Пол Маккартни возглавил американский хит-парад. Впервые за 36 лет
Новый альбом сэра Пола Маккартни «Egypt Station» возглавил хит-парад журнала Billboard — официальный музыкальный чарт США.
За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом 153 тысяч экземпляров.
Для Маккартни это восьмое подобное достижение в сольной карьере. В прошлый раз альбом бывшего участника The Beatles возглавлял американский чарт 36 лет назад — в 1982 году первую строчку хит-парада Billboard заняла его пластинка «Tug of War».
В Великобритании новый альбом Маккартни занял 3-е место музыкального чарта. Последний раз сэр Пол возглавлял британский хит-парад в 1989 году с пластинкой «Flowers in the Dirt».