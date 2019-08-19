В Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки. С лицом! Некоторых она преследует (и не только во сне)

На крыше галереи в новозеландском Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки. Она весит 400 килограммов, а ее «рост» — пять метров. Скульптуру создал художник Ронни ван Хаут. У кисти есть имя — ее зовут Квази.

Чтобы установить статую, понадобился вертолет.

Возможно, появление Квази осталось бы незамеченным, если бы на тыльной стороне ладони не было изображено человеческое лицо. Не выражающее никаких эмоций лицо.😐

Мнения жителей Веллингтона разделились. В основном люди, конечно, пришли в ужас — или как минимум в замешательство.

Раньше Квази смотрел на новозеландцев с крыши галереи в другом городе — Крайстчерче. Есть как минимум один человек, которому не повезло переехать в самый неподходящий момент.

Впрочем, кому-то Квази все же пришелся по душе. Или это попытка задобрить страшную огромную кисть? 🤔

Ответ на вечный вопрос «Что хотел сказать художник?» на сайте галереи Крайстчерча сформулирован так: «С помощью Квази Ронни ван Хаут придает руке художника монументальный статус <…> Это визуально шутливое сюрреалистическое произведение играет с идеей руки художника как источника его или ее гениальности. Квази полон отсылок к поп-культуре, напоминая, к примеру, ползущую отрезанную руку из старых комедийных хорроров и стоящего на крыше Нотр-Дама Квазимодо из романа Виктора Гюго».