В 1984 году в канадском городке Мус-Джо установили гигантскую статую лося по имени Мак. Лось сделан из бетона, его вес — девять тонн, высота — 9,7 метра. На протяжении 30 лет это была самая высокая статуя лося в мире и главная достопримечательность 30-тысячного Мус-Джо.

Все изменилось в 2015 году, когда в Норвегии появилась своя статуя лося. Ее отлили из стали и поставили возле трассы из Осло в Трондхейм, чтобы снизить риск аварий: по задумке дорожных служб, водители должны останавливаться, чтобы взглянуть на статую, и таким образом отдыхать от дороги. Лось получивший имя Стурельген, был на 30 сантиметров выше канадского Мака и отобрал у него звание самой высокой статуи лося в мире. Норвежская художница Линда Бакке, которая спроектировала Стурельгена, заявила, что специально сделала свою статую выше статуи Мака.

Канадцы молчали четыре года. Но около недели назад блогеры Джастин Ривз и Грег Мур записали видео, в котором назвали действия норвежцев «вопиющим оскорблением». «Мы, жители , дружелюбные, добрые, отдадим последнюю рубашку. Но когда вы покушаетесь на наше национальное достояние, мы этого не потерпим», — заявили блогеры. Они потребовали от мэра Мус-Джо Фрейзера Толми придумать что-нибудь, чтобы увеличить высоту статуи Мака на 31 сантиметр и «утереть нос Осло» — или убрать из названия города .

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Толми не стал отмалчиваться. Он назвал кражу рекорда личной обидой, поскольку лось Мак был назван в честь двоюродного дедушки его жены. Мэр Мус-Джо призвал жителей города и всей Канады присылать свои предложения о том, как сделать статую Мака выше. «Существуют вещи, которые канадцы не переносят. Нельзя отказываться от кленового сиропа к блинам, нельзя разбавлять водой канадское пиво и нельзя обижать лося Мака», — заявил Толми в эфире канадского телеканала CTV.

Он сказал, что жители Мус-Джо уже предложили множество способов увеличить высоту статуи. Например, поставить лося на коньки, сделать ему шляпу или — самое популярное предложение — удлинить рога. Джастин Ривз и Грег Мур, в свою очередь, перешли от слов к делу и запустили на сайте GoFundMe кампанию по сбору средств на то, чтобы сделать статую Мака выше. Заявленная цель — 50 тысяч долларов. За первые пять дней им удалось собрать почти 2500 долларов.

Тем временем о планах Канады вернуть рекорд узнали в Норвегии. Заместитель главы коммуны Стур-Эльвдал, где находится статуя лося Стурельгена, Линда Хенриксен заявила, что принимает вызов. «У них нет шансов. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этот лось остался самым высоким в мире», — подчеркнула она. Сотрудники мэрии утверждают, что конструкция Стурельгена позволяет при необходимости увеличить его высоту до 20 метров. Впрочем, это можно сделать только с разрешения автора скульптуры Линды Бакке. А она уже сказала, что готова создать для Канады — или другой страны, которая заплатит, — статую выше, чем в Норвегии.

Ольга Корелина