Киберпанк в Петербурге: скульптуре на доме Кирилловых вместо головы приделали видеокамеру

Уличный художник под псевдонимом lonesome_grass установил камеру слежения на скульптуре в доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге.

Два года назад голова статуи была украдена. За несколько лет скульптуру так и не восстановили, чем и воспользовался lonesome_grass. На место головы он поставил камеру. Свою работу художник назвал «Пугалом».

«Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка — но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов? Очевидно, что нет», — написал lonesome_grass в своем инстаграме.