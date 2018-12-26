В Екатеринбурге изготовили 1,5-метровый уральский пельмень из пенопласта. Тарелка под него тоже есть

Директор екатеринбургского ЦПКиО имени В. В. Маяковского Роман Шадрин показал в своем фейсбуке памятник уральскому пельменю. Изготовленная из пенопласта скульптура состоит из двух частей: тарелки (ее диаметр — 1,8 м) и лежащего на ней пельменя (диаметром 1,4 м).

Памятник стал ответом на установленный в Челябинской области арт-объект — скульптуру мужчины, похожего на купца, перед которым на столе лежит огромный пельмень.

Где именно будет стоять памятник уральскому пельменю, пока неизвестно. Ранее Шадрин заявлял, что объекту присмотрели место на ретро-аллее в екатеринбургском ЦПКиО.