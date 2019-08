Роскомнадзор обвинил издание «Itʼs my city» в отсутствии отметки 18+. И показал скриншоты, где она скрыта календарем Windows

«Анонимный канал Дмитрия Колезева»

Роскомнадзор предъявил претензии екатеринбургскому изданию «Itʼs my city» из-за отсутствия возрастных отметок. Об этом в телеграме рассказал издатель проекта Дмитрий Колезев.

По его словам, Роскомнадзор заявил, что в афише мероприятий на сайте «Itʼs my city» не указан возрастной ценз каждого события, что нарушает закон о защите детей от вредной информации. Редакция возразила, что весь сайт «Itʼs my city» имеет отметку 18+; она «приклеена» в правом нижнем углу каждой страницы. Но в Роскомнадзоре этого не заметили — или сделали вид, что не заметили. Во всяком случае на скриншотах страниц «Itʼs my city», которые ведомство показало редакции, отметка 18+ скрыта приложением «Календарь» операционной системы Windows.

«Смекалочка!», — прокомментировал Колезев действия Роскомнадзора. Он добавил, что «Itʼs my city» планирует оспорить претензии ведомства в суде.