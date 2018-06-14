Биробиджанская газета «Набат» выиграла иск у Роскомнадзора. Ведомство судилось из-за фразы «Это пипец!»

Суд Еврейской автономной области отклонил административный иск территориального отдела Роскомнадзора к интернет-газете «Набат», обвиненной в использовании в своем материале фразы «Это пипец». Производство по иску прекратили «в связи с отсутствием события административного правонарушения».

В декабре 2017 года издание опубликовало статью о драке между двумя предпринимателями в Биробиджане, поводом к которой послужил разлив канализационных вод во дворе местного спорткомплекса «Союз». В материале был опубликован видеоролик с места потопа, за кадром которого очевидец восклицает: «Это пипец!» (сейчас этого ролика в материале нет).

Местное представительство Роскомнадзора посчитало фразу нецензурной и подало в суд на главного редактора газеты Владимира Сахаровского, обвиняя его по части 3 статьи 13.21 КоАП (изготовление продукции СМИ, содержащей нецензурную брань).

Суд назначил фоноскопическую и фонолингвистическую экспертизы слова «пипец», которую более двух месяцев проводили сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю. В итоге эксперты признали, что слово, произнесенное в видеоролике, «является эвфемизмом, а не обсценным». «Из словаря установлено следующее значение слова „пипец“: „конец, печальный итог“», — говорится в заключении экспертизы.