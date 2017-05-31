PornHub пообещал Роскомнадзору премиум-аккаунт за разблокировку. Роскомнадзор разблокировал. Ждет
В сентябре 2016 года Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов PornHub. Крупнейший порносайт тогда предложил обменять разблокировку на премиум-аккаунт.
.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?— Pornhub ARIA (@Pornhub) September 14, 2016
Роскомнадзор сначала отказался:
sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 15, 2016
Но через полгода, в апреле 2017-го, все же разблокировал PornHub. Правда, премиум-аккаунт он так и не получил.
30 мая на петербургской конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о предложении. В обмен на премиум-аккаунт Роскомнадзор пообещал проконтролировать, что все российские провайдеры восстановили доступ к порносайту.
Дяденька из #роскомнадзор сетует,что премиальный доступ к #pornhub они так и не получили. А обещали еще осенью 2016г. #конференция #спик2017 pic.twitter.com/IB5dLWsASW— Екатерина Шахова (@KFishka) May 30, 2017
Колодин сообщил, что представитель Роскомнадзора получит аккаунт, когда проснется офис PornHub в Канаде.