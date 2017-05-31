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PornHub пообещал Роскомнадзору премиум-аккаунт за разблокировку. Роскомнадзор разблокировал. Ждет

Meduza
07:55, 31 мая 2017

В сентябре 2016 года Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов PornHub. Крупнейший порносайт тогда предложил обменять разблокировку на премиум-аккаунт.

«Роскомнадзор, если мы дадим вам аккаунт PornHub Premium, вы разблокируете PornHub в России?»

Роскомнадзор сначала отказался:

«Простите, но мы не на рынке, а демография — не товар»

Но через полгода, в апреле 2017-го, все же разблокировал PornHub. Правда, премиум-аккаунт он так и не получил.

30 мая на петербургской конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о предложении. В обмен на премиум-аккаунт Роскомнадзор пообещал проконтролировать, что все российские провайдеры восстановили доступ к порносайту.

Колодин сообщил, что представитель Роскомнадзора получит аккаунт, когда проснется офис PornHub в Канаде.

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