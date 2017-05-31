PornHub пообещал Роскомнадзору премиум-аккаунт за разблокировку. Роскомнадзор разблокировал. Ждет

В сентябре 2016 года Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов PornHub. Крупнейший порносайт тогда предложил обменять разблокировку на премиум-аккаунт.

.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia? — Pornhub ARIA (@Pornhub) September 14, 2016

Роскомнадзор сначала отказался:

sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 15, 2016

Но через полгода, в апреле 2017-го, все же разблокировал PornHub. Правда, премиум-аккаунт он так и не получил.

30 мая на петербургской конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о предложении. В обмен на премиум-аккаунт Роскомнадзор пообещал проконтролировать, что все российские провайдеры восстановили доступ к порносайту.

Колодин сообщил, что представитель Роскомнадзора получит аккаунт, когда проснется офис PornHub в Канаде.