Disney собирается снять римейк «Один дома». Как бы выглядел главный герой в 2019 году? Да вот так!

Студия Disney объявила о планах на перезапуск «Один дома». Пока неизвестно, что это будет — полнометражное кино или сериал для стримингового сервиса Disney+. Однако компания подчеркнула, что римейк будет направлен на новое поколение зрителей.

У 38-летнего актера Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях «Один дома», уже готова своя версия перезапуска. Он выложил свое фото в домашней обстановке. Калкин, в одних трусах и короткой майке, сидит на диване, что-то ест и томно смотрит в камеру. «Эй, Disney, позвони мне!» — добавил он.

В ответ Калкину в твиттере прислали вот такую гифку.