Американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Он включает камеру и начинает быстро их листать, заставляя изображения двигаться.

Журавски выкладывает свои мультфильмы в инстаграм и ютьюб и часто рисует на заказ. Последнее видео на его канале посвящено рождественской комедии «Один дома» — на его создание у Журавски ушло около месяца. Художник перерисовал сцены с хитрыми ловушками, которые для грабителей приготовил главный герой фильма — мальчик по имени Кевин. В ролик попали все самые яркие эпизоды: подвешенное ведро с краской, спрятанный гвоздь на лестнице, нагретая ручка и другие издевательства.

В конце ролика камера отрывается от блокнота и фокусируется на доме — очень похожем на тот, в котором жил Кевин.

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У художника есть и другие работы по мотивам популярных фильмов и сериалов.

«Очень странные дела»

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«Оно»

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Журавски даже нарисовал Леонардо ДиКаприо в момент получения «Оскара».

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Самый популярный ролик на ютьюб-канале Журавски был нарисован по просьбе клиента, который хотел сделать предложение с помощью мультфильма в блокноте. Заказчик даже придумал сюжет — Журавски должен был изобразить, как они с возлюбленной прожили 70 лет в счастливом браке. С каждой перелистываемой страницей блокнота время отматывалось назад, вплоть до предложения руки и сердца.

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