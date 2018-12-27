Гангстерский фильм, который смотрел герой «Один дома», на самом деле ненастоящий. Вы знали? Маколей Калкин тоже не знал!

Актер Сет Роген узнал, что гангстерская драма «Ангелы с грязными душами», которую смотрел главный герой комедии «Один дома» Кевин Маккалистер, на самом деле ненастоящая.

Роген поделился своим открытием в твиттере, и оказалось, что он не единственный, кто думал, что «Ангелы с грязными душами» — это реальный фильм. О том, что такой картины не существует, от Рогена узнали сотни пользователей твиттера, в том числе Крис Эванс (Капитан Америка из фильмов Marvel).

Впрочем, удивляться этому не стоит. Даже Маколей Калкин — актер, сыгравший главную роль в «Один дома» — признался Рогену и всем остальным, что не знал историю создания «Ангелов с грязными душами».

«Ангелы с грязными душами» Bartholomew

Эпизод, в котором гангстер по имени Джонни расстреливает своего врага из пулемета и говорит «Сдачу оставь себе, грязное животное!», сняли специально для «Один дома». Это пародия на картины старого Голливуда, в частности, гангстерскую драму 1938 года «Ангелы с грязными лицами».

В сиквеле «Один дома» была показана вторая часть выдуманного фильма — «Ангелы с еще более грязными душами». В ней Джонни, выпустив автоматную очередь, произносит: «С Рождеством, грязное животное! И с Новым годом!».

«Ангелы с еще более грязными душами» gazawrc

О чем еще твиттер узнал от Сета Рогена Вся жизнь — ложь. Оказывается, в Duck Hunt всегда можно было играть за утку (просто об этом мало кто знал)