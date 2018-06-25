«Мы должны были это предвидеть»: сцена с Трампом из фильма «Один дома 2» стала актуальной 26 лет спустя

Президент США Дональд Трамп в 1992 году снялся в эпизодической роли в фильме «Один дома 2»: он сыграл человека, который подсказывает Кевину, герою Маколея Калкина, как пройти в лобби нью-йоркского отеля «Плаза». Персонаж Трампа дает Кевину указания, не интересуясь, что маленький мальчик делает один в отеле.

Дональд Трамп в «Один дома 2» Jenny Padroz

Об этой сцене вспоминали неоднократно (из-за нее сам Калкин считает вторую часть «Один дома» хуже первой), но в июне 2018 года некоторые зрители взглянули на нее совершенно по-новому. На Reddit выложили кадр из фильма с отсылкой к ситуации с разделением семей мигрантов на границе США: «Первый случай, когда Трампу было абсолютно наплевать на детей, разлученных с семьями».