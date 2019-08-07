Оксимирон уже давно не выпускает новые песни. Поэтому пародист Satyr сделал это за него

Ютьюбер Satyr, он же Илья Шабельников, известен своими пародиями на знаменитостей — от Ивана Урганта до Юрия Дудя. В новом ролике блогер изобразил рэпера Оксимирона, который последние несколько лет больше занимается концертным агентством Booking Machine и обучением баттл-рэперов, а не собственной музыкой.

Внимание! В ролике звучит ненормативная лексика. Если вас это не устраивает, тогда почитайте Конституцию в стихах.

Satyr

Пародия состоит из нескольких частей. В первой Satyr в образе Оксимирона образца 2019 года нудно отвечает на вопрос «Что значит быть мужчиной?». Во второй части «рэпер» отправляется в 2008 год. Он рассказывает молодому Оксимирону, сочиняющему свой первый хит «Я хейтер», в кого тот превратится через несколько лет. Претензии такие: ты станешь скучным и зазнавшимся, проиграешь Гнойному в баттле, а твой «твердый протест превратится в теплый насест».

Для этой пародии Satyr воссоздал самые популярные ролики с Оксимироном — от его баттла с Гнойным (не отличить от настоящего!) до клипов на «Детектор лжи» и «Песенку гремлина».