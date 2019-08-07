«И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь». Для детей написали Конституцию в стихах

В России разработали детскую версию Конституции, пишут РИА Новости и «Известия». Ее полное название — «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».

Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет. Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина».

«Известия» цитируют отрывки из книги. Вот, например, как в ней изложена статья 57, которая обязывает платить налоги:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

А вот творческая переработка статьи 59, которая посвящена несению военной службы:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

Обязанность соблюдать законодательство описана так:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

Как следует применять конституционные принципы, книга объясняет с помощью случаев из жизни зверей и птиц. Впрочем, право на сохранение родного языка ( ) авторы описали на примере военного конфликта на Украине:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Конституция в стихах будет издана в августе. В ее разработке участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России и фонда образовательных проектов «Стратегия будущего». Иллюстрации для книги выбраны из детских рисунков, которые были представлены на конкурс «Если бы я был президентом», прошедший в российских школах весной 2019 года.

По задумке авторов, книга может использоваться на факультативных занятиях для учеников младших классов. Соответствующее рекомендательное письмо в регионы направил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко (он же возглавляет наблюдательный совет фонда «Стратегия будущего»). Власти Ивановской области уже заявили «Известиям», что будут использовать пособие.

Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA