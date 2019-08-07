«И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь». Для детей написали Конституцию в стихах
В России разработали детскую версию Конституции, пишут РИА Новости и «Известия». Ее полное название — «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет. Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина».
«Известия» цитируют отрывки из книги. Вот, например, как в ней изложена статья 57, которая обязывает платить налоги:
И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут.
А вот творческая переработка статьи 59, которая посвящена несению военной службы:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Обязанность соблюдать законодательство описана так:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Как следует применять конституционные принципы, книга объясняет с помощью случаев из жизни зверей и птиц. Впрочем, право на сохранение родного языка (статья 68) авторы описали на примере военного конфликта на Украине:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Конституция в стихах будет издана в августе. В ее разработке участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России и фонда образовательных проектов «Стратегия будущего». Иллюстрации для книги выбраны из детских рисунков, которые были представлены на конкурс «Если бы я был президентом», прошедший в российских школах весной 2019 года.
По задумке авторов, книга может использоваться на факультативных занятиях для учеников младших классов. Соответствующее рекомендательное письмо в регионы направил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко (он же возглавляет наблюдательный совет фонда «Стратегия будущего»). Власти Ивановской области уже заявили «Известиям», что будут использовать пособие.
Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA