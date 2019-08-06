ОМОН подкрадывается к корги: новый бот в телеграме добавляет на картинки суровых силовиков

Телеграм-бот FreeOmon добавляет на любые изображения сотрудников ОМОН и бойцов Росгвардии. Боту просто нужно отправить какую-нибудь картинку — и в ответ он сразу же пришлет ее улучшенную версию. Внимание на бота обратил пользователь твиттера Анатолий Капустин.

Благодаря пользователям твиттера полицейские взяли в оцепление Мстителей, обворожительных корги и даже самого грустного кота Москвы. И это явно не предел!