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Moscow is the capital of vintilovo Тест-экскурсия по летней Москве-2019 для россиян и иностранцев

Москва летом 2019-го выглядит для иностранца не так дружелюбно, как годом ранее, когда в столице проходил чемпионат мира по футболу. По выходным в центре города тысячи бойцов ОМОНа бьют и жестко задерживают людей, в том числе самих иностранцев. «Медуза» предлагает своевременную экскурсию по историческим местам столицы. Отправьте ее своим друзьям из-за рубежа, если они собираются стать гостями столицы; жителям российских регионов, конечно, этот материал тоже полезно изучить. Welcome to Moscow и готовьтесь отвечать на вопросы экскурсовода!

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA