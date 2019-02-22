В телеграме появился бот, рисующий открытые бассейны с видом на что угодно. Даже на довольную рысь!

В начале февраля администраторы паблика «100 необычных мест Омска и Омской области» выложили отфотошопленные фотографии открытых бассейнов с видом на улицы своего города. Обычно снимки из открытых бассейнов делают на фоне пальм или роскошных особняков, но в версии омского паблика ничего подобного нет. Зато есть дымящие трубы и типичные российские многоэтажки!

Тренд подхватили другие региональные паблики (как и обычные пользователи соцсетей). Например, вот как выглядят открытые бассейны с видом на Иваново.

А вот как — с видом на Челябинск…

… и Караганду.

Открытые бассейны появились и в Госдуме!

Спустя несколько недель в телеграме появился бот, добавляющий открытые бассейны на любые фотографии. Для этого пользователь должен прислать боту нужную картинку — в ответ придет уже «прокачанный» снимок. Пока доступно только семь шаблонов с бассейнами.

Бота создал тестировщик видеоигр по имени Константин. «Я заметил: несмотря на то, что бассейны в большинстве случаев одинаковые, пользователи создают не так много контента, как могли бы. То есть все упирается в то, что кому-то лень, кто-то не владеет инструментом, кто-то сидит с телефона», — заявил он в разговоре с TJ.

После появления бота мем с открытыми бассейнами зажил новой жизнью. И стал еще более абсурдным!