Ведущий Джеймс Корден попросил зрителя принести записи из гримерки. Кто же знал, что это будет так сложно!
Телеведущий вечернего шоу «The Late Late Show» Джеймс Корден разыграл зрителя, присутствовавшего на записи передачи. Корден притворился, будто забыл в гримерке свою карточку с темами выпуска — и попросил сидевшего в первом ряду зрителя принести его записи.
Ведущий предупредил о небольшом препятствии — спящем в гримерке Терри Крюсе («Бруклин 9-9»), который очень разозлится, если его потревожить. Но зритель все равно согласился помочь.
На пути к гримерке герою розыгрыша всячески мешали: швыряли под ноги футбольные мячи и роняли на него бутафорские бокалы. Кроме того, участнику пришлось продираться сквозь музыкантов, клоунов и даже игроков в вышибалы. Терри Крюс тоже был на чеку — актер тут же вскочил и погнался за зрителем, стоило тому схватить записи Кордена.
На обратном пути было ничуть не легче (путь преграждали сражающиеся рестлеры!), но зритель все же благополучно вернул Кордену его карточку.