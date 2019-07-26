«Почему так влажно? Для рассады это важно», — поется на первом музыкальном альбоме сети супермаркетов «Перекресток», выпущенном в конце июля.

На сборник поп-музыки под названием «Dacha» попали шесть композиций — от «Огуречного вайба» (лирические герои безуспешно пытаются вырастить овощи) до «Маринада» (посвящение деревенскому шашлыку). Разумеется, в тексты вплетена реклама «Перекрестка». Но вышло так плохо, что даже хорошо!

«Dacha» доступна для прослушивания в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

Кроме того, «Перекресток» выпустил клип на сингл «Огуречный вайб». Герои видео поют в теплице и издеваются над бедными растениями.

Перекресток