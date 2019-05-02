Что послушать на даче Плейлист «Медузы» на майские праздники

Пока в России продолжаются длинные выходные (в связи с чем еженедельные музыкальные подборки «Медузы» не обновляются), самое время вспомнить и переслушать все самое лучшее и интересное, что произошло в музыке в первые месяцы 2019 года. Мы собрали полсотни треков — от назойливых поп-хитов Билли Айлиш, Мукки и «Хадн дадн» до бодрого рока Foals и Fontaines D.C. и хип-хопа Алены Алены, Фейса и Скриптонита. Включайте наш плейлист по дороге на дачу и хороших вам шашлыков!

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«Яндекс.Музыка»

Фото в анонсе: Артур Лукьянов / Shutterstock.com