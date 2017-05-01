шапито
За что мы ненавидим дачи? Объясняем на гифках из «Простоквашино»
Начался дачный сезон, а значит тысячи людей с рассадой отправились за город. Сотрудники «Медузы» поговорили о дачной жизни, поделились воспоминаниями о выходных на грядках — и поняли, что в самой идее «дачного отдыха» их многое не устраивает.
На дачу невозможно доехать. Набившись в пятницу вечером в электричку, вам придется часа полтора слушать живую рекламу чудо-ручки, универсальной зарядки и супер-клея. Если вам повезло и у вас есть машина — почти то же самое вы будете делать, стоя в бесконечной пробке. Уже через полтора дня надо начинать такой же путь обратно. Особенно бесят счастливчики, которые едут в противоположную сторону по свободной полосе.
Если, по несчастью, вы не заехали по дороге в магазин, местный ларек порадует вас разве что сухариками и теплым пивом — холодильник ведь давно сломался. А молоко и яйца привозили с 10 до 10:30 утра — извините, и в следующий раз привезут только через неделю.
Первым делом, приехав на дачу, надо надеть на себя «дачные вещи» — в них копали картошку, кстати, еще ваши бабушки. Перед отъездом надо обязательно помыться и переодеться в «городское».
Непонятно, почему все ненужные вещи из дома перекочевали на дачу. Ладно еще толстые литературные журналы, но почему за городом до сих пор хранятся с десяток трехлитровых банок, детские сломанные качели, три покрышки от дедушкиного «Запорожца» и пожелтевший тюль?
Не надо думать, что дача дана человеку для отдыха. Дача — место работы по выходным. Копай! Когда докопаешь — начни пропалывать!
На даче всегда что-то ломается — сделанный еще дедушкой водопровод, радиоприемник, забор. И это надо обязательно починить, а дядя Коля, который чинил все это раньше, то ли уехал, то ли спился.
Туалет… И не будем больше об этом!
Комары. Несмотря на то, что вы купили сеточку, антикомариную горелку, антикомариный фонарь, антикомариный браслет и несколько антикомариных прыскалок — это НЕ ПОМОГАЕТ! И в понедельник вы выходите на работу весь в красную точечку.
Год выдался урожайным, так что всю осень у вас на балконе будут гнить яблоки. Но это потом — а пока что вам надо их собрать, чтобы не погубить яблоню. Ну, чтобы на следующий год она снова дала много яблок, которые будут гнить у вас на балконе.
Если вы ничего не поняли, то, очевидно, вы ненавидите дачу только за то, что у вас ее нет!