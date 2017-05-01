За что мы ненавидим дачи? Объясняем на гифках из «Простоквашино»

Год выдался урожайным, так что всю осень у вас на балконе будут гнить яблоки. Но это потом — а пока что вам надо их собрать, чтобы не погубить яблоню. Ну, чтобы на следующий год она снова дала много яблок, которые будут гнить у вас на балконе.