У Леонардо меч или нунчаки? Какого цвета бандана Донателло? Художник Дюран нарисовал инструкцию, которая поможет разобраться в Черепашках-ниндзя

Анонимный петербургский художник Дюран выпустил иллюстрированную инструкцию, которая поможет не запутаться в именах и цветах бандан Черепашек-ниндзя: Рафаэля, Леонардо, Донателло и Микеланджело.

Инструкции основаны на ассоциациях. Например, Леонардо легко запомнить из-за актера Леонардо Ди Каприо, чей герой утонул и посинел от холода в конце «Титаника». Значит, у Леонардо синяя бандана. Еще Ди Каприо долго не мог получить премию «Оскар», а статуэтка как раз сжимает в руках меч. Выходит, Леонардо в бою использует мечи (вернее, две катаны!). Пожалуй, самой запутанной получилась инструкция для Микеланджело. Там… впрочем, смотрите сами!

«Медуза» с разрешения автора публикует эту полезную инструкцию.

Рафаэль

Леонардо

Донателло

Микеланджело