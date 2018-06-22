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Герой анекдотов осознает, кто он: Дюран нарисовал комикс «Бесконечная шутка»

Duran
14:31, 22 июня 2018

Анонимный российский художник Дюран, ведущий одноименный паблик с короткими юмористическими зарисовками, опубликовал огромный комикс «Бесконечная шутка». Дюран работал над комиксом месяц и выкладывал его частями. 21 июня вышел финальный, пятый фрагмент комикса.

«Бесконечная шутка» рассказывает про героев анекдота про русского, немца и француза, высадившихся на острове. Они вдруг осознают, что застряли в анекдоте, и пытаются выбраться из него — через огромный рот, который и рассказывает историю.

В «Бесконечной шутке» миры и персонажи создаются, когда кто-то начинает рассказывать анекдот, и разрушаются со смехом после финальной реплики. Попав в новый анекдот, почти все герои забывают прошлое.

Главный герой пытается выбраться из мира анекдотов и отомстить их рассказчикам. Прочитать весь комикс можно в паблике Дюрана. Осторожно: это надолго!

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