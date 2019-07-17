Анонимный художник Дюран опубликовал очень сложный мем. Попробуйте разобраться в слоях метаиронии 🔎

2019-й — это год метаиронии и мемов с двойным и тройным смыслом. Но что если выкрутить метаиронию на максимум — и сделать картинку с бесконечным количеством отсылок к другим мемам? Будет ли от этого смешнее? Найдется ли тот, кто считает все смыслы?

Анонимный петербургский художник Дюран опубликовал у себя в ВК пост с картинкой, на которой говорится, что в словосочетании «Pacific Ocean» каждая буква «c» читается по-разному («пасифик оушен»). Текст шутки нанесен на изображение с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. А к изображению добавили цитату из диалога с девушкой, которая спрашивает: «Что не так?»

Первый, второй и третий слои шутки

«Интересно, шутка стала смешнее от того, что ее обернули в два слоя? Может, еще и в третий слой завернуть?» — поинтересовался художник.

Как выяснилось, да! Чем сложнее, тем смешнее, что признал и сам Дюран. Но слоев должно быть не три, а больше! Как можно больше!

Четвертый слой

Пятый слой

Шестой слой

Седьмой слой

Восьмой слой

Девятый слой

Десятый слой

Одиннадцатый слой

Если вам и этого мало, просто загляните в комментарии паблика Дюрана в ВК. Подписчики продолжают усложнять эту (бесконечную) шутку. Кажется, скоро слои метаиронии уже невозможно будет сосчитать.