Анонимный российский художник Дюран нарисовал комикс по мотивам фильма «Хроники хищных городов», в котором города ездят на гигантских колесах и поглощают поселения поменьше (а еще там есть оружие под названием «Медуза»!). В версии Дюрана участвуют Иваново, Тула, Новосибирск, Омск и другие российские города. Обратите внимание на Москву (чей мусор развозят по регионам) и Санкт-Петербург (который занесло снегом). «Медуза» с разрешения автора публикует комикс целиком.













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