Джимми Фэллон и Стивен Кольбер поют «NeverEnding Story» из «Очень странных дел». Вышло не так мило, но тоже хорошо!

Внимание! Впереди небольшие спойлеры очень милой сцены из третьего сезона «Очень странных дел». Если вас это не устраивает, посмотрите на французского изобретателя, летающего над Парижем.

В третьем сезоне «Очень странных дел» один из главных героев, мальчик по имени Дастин, вместе со своей девушкой исполнил песню «NeverEnding Story» из одноименного фильма 1984 года («Бесконечная история»).

Фрагмент третьего сезона «Очень странных дел» Rotten Tomatoes TV

Получилось мило и трогательно — настолько, что американские телеведущие Джимми Фэллон и Стивен Кольбер попытались воссоздать этот эпизод. В скетче шоумены связываются друг с другом по рациям и начинают самозабвенно петь «NeverEnding Story» (и, разумеется, слегка пританцовывать!).

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Фэллон и Кольбер — не единственные, у кого не получилось выкинуть эту песню из головы после просмотра третьего сезона.

Актриса Милли Бобби Браун (Одиннадцать из «Очень странных дел») объявила челлендж c танцами под «NeverEnding Story».

В челлендже поучаствовала актриса Тами Стронак, снимавшаяся в «Бесконечной истории». Она станцевала вместе со своими детьми и собакой и похвалила Милли Бобби Браун и создателей «Очень странных дел».