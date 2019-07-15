Военный парад будущего: француз пролетел над Парижем на реактивной летающей доске. Его сравнили с врагом Человека-паука

Jacques Witt / SIPA / Scanpix / LETA

В Париже 14 июля прошел ежегодный военный парад в честь Дня взятия Бастилии. Перед собравшимися выступил французский изобретатель Фрэнки Запата — он пролетел над Елисейскими полями на аппарате Flyboard Air — ховерборде с пятью реактивными двигателями. При этом Запата держал в руках винтовку (видимо, незаряженную) или нечто, похожее на нее.

Stéphane DUMONT

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время показательного выступления одобрительно кивал. Позже он написал в твиттере, что гордится французской армией и считает ее «современной и инновационной».

Некоторые пользователи твиттера, а также СМИ, сравнили Flyboard Air с глайдером Зеленого Гоблина — суперзлодея и врага Человека-паука. А самого изобретателя называли Железным человеком.

Flyboard Air способен развивать скорость до 194 километров в час и летать на протяжении 10 минут. Фрэнки Запата представил свою разработку в 2017 году. В ноябре 2018-го изобретатель протестировал устройство в полете над Сеной.

Перед парадом 14 июля глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что Flyboard Air можно использовать «в качестве летающей логистической платформы или, действительно, в качестве штурмовой платформы».

В 2018 году Минобороны Франции выделило Запате грант на 1,3 миллиона евро. Кроме французских военных этой разработкой ранее интересовались США.

Бонус: полет на Flyboard Air в разрешении 8K

devinsupertramp