Посмотрите на героя этой фотографии. Он левитирует или стоит на асфальте? ✨

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию. Что делает человек на фото ниже — стоит на дороге или парит в воздухе?

Как объясняет автор поста, все дело в небольшом уклоне и тени под ногами. Из-за этого кажется, что герой снимка завис над асфальтом. Некоторые предположили, что если закрыть тень пальцем, мозг распознает обман — и тогда фотография станет «нормальной».

Судя по комментариям, помогает не всем — многие продолжают видеть летающего человека.