Московский предприниматель Иван Митин написал в фейсбуке пост — на первый взгляд, невинный. Вот он:

А вот что пишут Ивану в комментариях:

Что-то странное, да?

На самом деле, этот пост — с двойным дном. Митин обнаружил в настройках фейсбука пункт «Многоязычные публикации», который позволяет в одном посте писать два разных текста.

Видимо, в Facebook планировали, что опцией будут пользоваться люди с друзьями из разных стран, говорящими на разных языках. При создании публикации можно написать несколько версий текста — в зависимости от своих настроек читатели увидят запись на понятном им языке.

Митин использовал эту функцию, чтобы ввести в заблуждение друзей: те, у кого в настройках фейсбука установлен русский язык, видят пост «Ура! Я скоро стану папашей! Поздравьте!» А те, у кого английский — «RIP Умерла любимая собака Синди, друг детства. Поддержите (((My dear dog just died ((». Именно из-за этого в комментариях смешались поздравления с рождением ребенка и слова сочувствия.

Друзья! Многие из вас удивлялись вчера, почему меня поздравляют со смертью собачки и соболезнуют, что я стану отцом! Я как всегда поиздевался над вами. Не ругайте сильно. Я просто захотел обратить внимание на странную хрень в фейсбуке - в один пост можно написать два совершенно разных текста, который увидят по-разному в зависимости от языковых настроек. У кого фейсбук английский - видел про собаку. У кого русский - про ребенка. Переключиться между языковыми версиями вам невозможно, только изменив настройки своего фейсбука. Фантазия разбегается какие манипуляции можно делать благодаря этой "функции". P.s. Оба утверждения верны, я вас не обманывал. Опубликовано Иваном Митиным 8 июня 2018 г.

В 2016 году Иван Митин рассказал в фейсбуке, что нанял «лайкальщицу» постов: якобы она от его имени активно ставила лайки и писала комментарии, что помогло раскрутить его страницу. История о «лайкальщице» оказалась ложью. А в 2015-м Митин представился посетителем своего же антикафе, когда туда пришла съемочная группа ТВЦ.