Ого, Уэйн Руни забил гол ударом с середины поля!

На десятой минуте матча футбольной лиги MLS нападающий клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил гол в ворота «Орландо Сити» ударом с середины поля. Руни увидел, что голкипер слишком далеко вышел из ворот, и перебросил его мячом.

Матч закончился со счетом 1:0. Это девятый гол Руни в текущем сезоне.

Впрочем, футболист уже забивал с середины поля — и выглядело это не менее впечатляюще.

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Фото в анонсе: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters / Scanpix / LETA