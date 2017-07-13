Уэйн Руни вернулся в родной «Эвертон». И сразу забил очень красивый гол

Один из лучших футболистов современности Уэйн Руни начинал свою карьеру в ливерпульском «Эвертоне». В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел 13 лет. В июле 2017-го футболист вернулся в родной клуб, подписав двухлетний контракт. И в первом же матче забил красивый гол!

На 35-й минуте матча против кенийского «Гор Махия» Руни получил мяч метрах в 30-35 от ворот, развернулся и пробил точно в ближнюю девятку.

Товарищеский матч «Гор Махия» — «Эвертон» проходил в Танзании. Финальный счет — 1:2.