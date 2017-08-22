«Всегда приятно видеть знакомые лица»: Уэйн Руни снова забил «Манчестер Сити» и поиздевался над фанатами

Футболист английского клуба «Эвертон» Уйэн Руни забил 21 августа гол в ворота «Манчестер Сити». Причем это был 200-й гол Руни в премьер-лиге.

После окончания матча, который проходил на стадионе «Этихад» в Манчестере, футболист выложил фотографию болельщиков «Манчестер Сити» с подписью: «Всегда приятно видеть знакомые лица 😂👋🏼».

Некоторые люди на фотографии показывают в адрес Руни два пальца — это очень грубый жест в Великобритании.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 21, 2017

Когда футболист говорил, что видит знакомые лица, он не шутил: на трибунах стадиона действительно можно увидеть людей, которые сидели на тех же местах в 2012 году. Тогда Руни играл за «Манчестер Юнайтед» и забил в ворота «Манчестер Сити» два гола. Его команда выиграла со счетом 3:2.