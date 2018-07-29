Английский нападающий Уэйн Руни забил свой первый гол после перехода в американскую лигу MLS. Его команда «Ди Си Юнайтед» обыграла «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

Руни открыл счет на 33-й минуте встречи. Ворота «Колорадо» в матче защищал Тим Ховард — голкипер, который несколько лет играл вместе с Руни в «Манчестер Юнайтед».

Wayne Rooney opens his MLS account! #DCvCOL https://t.co/XuKvh1sVea — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2018

В концовке матча, когда футболисты «Колорадо» подавали угловой, Уэйну Руни разбили лицо.