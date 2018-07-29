Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Уэйн Руни забил свой первый гол в американской лиге — вратарю, с которым вместе играл за «Манчестер Юнайтед»

MLS
10:26, 29 июля 2018
Надежный источник

Английский нападающий Уэйн Руни забил свой первый гол после перехода в американскую лигу MLS. Его команда «Ди Си Юнайтед» обыграла «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

Руни открыл счет на 33-й минуте встречи. Ворота «Колорадо» в матче защищал Тим Ховард — голкипер, который несколько лет играл вместе с Руни в «Манчестер Юнайтед».

В концовке матча, когда футболисты «Колорадо» подавали угловой, Уэйну Руни разбили лицо.

Уэйн Руни — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба. Он играл в Манчестере 13 лет и забил более 250 голов. За сборную Англии он забил 53 гола — это рекорд для футболистов, выступавших за национальную команду.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы