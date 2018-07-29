Уэйн Руни забил свой первый гол в американской лиге — вратарю, с которым вместе играл за «Манчестер Юнайтед»
Английский нападающий Уэйн Руни забил свой первый гол после перехода в американскую лигу MLS. Его команда «Ди Си Юнайтед» обыграла «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.
Руни открыл счет на 33-й минуте встречи. Ворота «Колорадо» в матче защищал Тим Ховард — голкипер, который несколько лет играл вместе с Руни в «Манчестер Юнайтед».
Wayne Rooney opens his MLS account! #DCvCOL https://t.co/XuKvh1sVea— Major League Soccer (@MLS) July 29, 2018
В концовке матча, когда футболисты «Колорадо» подавали угловой, Уэйну Руни разбили лицо.
I'm proud to say this that this man was the first footballer I started idolising. White Pele. Miss you @WayneRooney. pic.twitter.com/ex2GVCc7GW— Kyrie Harshving (@krazyhandles) July 29, 2018
Уэйн Руни — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба. Он играл в Манчестере 13 лет и забил более 250 голов. За сборную Англии он забил 53 гола — это рекорд для футболистов, выступавших за национальную команду.