Певица Муся Тотибадзе выпустила клип на «Разбегаюсь» — песню со своего дебютного альбома «Мальчик». В ролике приняли участие комик Александр Гудков, танцовщик Сергей Полунин, театральный критик и актер Николай Берман, а также актеры Владимир Свирский (Мастерская Фоменко), Никита Кукушкин («Гоголь-центр»), Александр Алябьев (театр «Практика») и многие другие.

Режиссером выступил Григорий Добрыгин, снявший для Тотибадзе клипы на песни «Радио», «Танцуй, Виталик!» и «Останусь с тобой».

Musia Totibadze

«Я готова упасть в ноги парням, которые согласились сняться в этом клипе. 14 часов подряд бегать по дорожке в зале и петь мою песню — удовольствие не для всех. Но они почему-то согласились на нашу авантюру, и я им безмерно благодарна», — рассказала Тотибадзе.

«Часто, бредя по дорожке в спортзале, я слушаю женскую лирику. Отсюда основная мысль клипа — поющая внутри девочка. Иногда ее зовут Адель, иногда Feist, а иногда — Муся», — пояснил Добрыгин.