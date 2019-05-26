«Аквариум» «Баста Раста»

Когда БГ выбивают из равновесия, он начинает злиться и сочиняет свои лучшие песни (см. «Соль», «Время N», «Русский альбом» и т. д.). Вот и сейчас новостная повестка в России вынуждает Гребенщикова высказаться не в бровь, а в глаз. «Неужели вы не слышите плесень в голосах? Неужели не видите, что все идет нах?» Внимательный слушатель обнаружит в треке «Баста Раста» отсылки и к традиционным «скрепам» вроде коррумпированности чиновников, и к самым злободневным темам — закону об изоляции рунета и трагедии в «Зимней вишне».