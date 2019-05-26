«Аквариум», Flying Lotus, Алина Паш, Муся Тотибадзе — и группа «Акульи слезы» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: монументальные БГ и Flying Lotus, а также много отличных певиц — Алина Паш, Муся Тотибадзе, Карина Люрмиш, Clairo и группа «Акульи слезы». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Аквариум» «Баста Раста»
Когда БГ выбивают из равновесия, он начинает злиться и сочиняет свои лучшие песни (см. «Соль», «Время N», «Русский альбом» и т. д.). Вот и сейчас новостная повестка в России вынуждает Гребенщикова высказаться не в бровь, а в глаз. «Неужели вы не слышите плесень в голосах? Неужели не видите, что все идет нах?» Внимательный слушатель обнаружит в треке «Баста Раста» отсылки и к традиционным «скрепам» вроде коррумпированности чиновников, и к самым злободневным темам — закону об изоляции рунета и трагедии в «Зимней вишне».
Flying Lotus «More»
Стивен Эллисон, он же Flying Lotus, все еще остается одним из самых интересных и влиятельных электронных музыкантов современности. Его новый, первый за пять лет альбом «Flamagra» — музыка не для шумных вечеринок, а скорее саундтрек для интровертов в наушниках. Его очень увлекательно изучать и препарировать, раз за разом удивляясь ходом мысли и техническими навыками продюсера. В качестве приятного бонуса целая россыпь приглашенных звезд на подпевках.
Слушать альбом «Flamagra» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Синекдоха Монток» «Где бы ты ни был»
Смелый и явно не просто так давшийся каждому из его участников опыт: музыкант Савва Розанов размышляет о смерти и ее принятии, героиня актрисы Ирины Горбачевой провожает в последний путь сына, а режиссер Олег Трофим выстраивает величественные мизансцены вокруг церемонии похорон. Не клип, а полноценное кино.
Alina Pash «Bosorkanya»
Еще одно — вслед за Alyona Alyona — громкое имя на женской рэп-сцене Украины. Бывшая участница местных певческих телешоу и второсортных поп-групп Алина Паш в сольном творчестве нашла правильный баланс между электроникой, хип-хопом и украинским фольклором. Ее дебютный альбом посвящен герою легенд и преданий, закарпатскому «Робину Гуду» Пынте Храброму, которого Алина называет своим дальним предком. Несмотря на очевидный этно-привкус, эта музыка звучит очень современно и интернационально.
Слушать альбом «Пинтя: Гори» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Steve Lacy «Playground»
Послужной список талантливого 21-летнего гитариста Стива Лейси немало удивляет и впечатляет: в свои годы, помимо основной работы в группе The Internet, он уже успел спродюсировать треки для Соланж, Кендрика Ламара, Vampire Weekend и многих других звезд первой величины. На своем дебютном сольном альбоме Лейси делает все нарочито небрежно — песни звучат как демо-записи, сыгранные через примитивные программы на айфоне. Хуже от этого они, разумеется, не становятся.
Слушать альбом «Apollo XXI» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Муся Тотибадзе «Ночь»
Московская актриса и певица пять лет подогревала интерес публики редкими, но меткими клипами: «Радио» со смешно танцующими Александром Палем и Григорием Добрыгиным, ретро-вечеринкой в стиле советских 70-х «Танцуй, Виталик», а также прямолинейным кавером на Наталью Ветлицкую «Останусь с тобой». Наконец, сейчас Муся Тотибадзе выпустила полноценный альбом «Мальчик»: в нем нет ничего принципиально нового, это все те же электропоп-хиты для танцполов, про любовь, молодость и вечное лето, но работают они безотказно.
Слушать альбом «Мальчик» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Иван Дорн «Страсть»
На совместном мини-альбоме с продюсером Вакулой Иван Дорн вдоволь поэкспериментировал со звуком, как и прежде, не особо обращая внимание на запросы и ожидания публики. Все три трека — лучшее, что он сделал за последние пару лет.
Слушать альбом «Страсть во сне опомнись» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Clairo «Bags»
Лаконичный и напористый инди-поп, украшенный соло на расстроенном пианино — стопроцентный хит момента от молодой исполнительницы Клэр Коттрилл из Массачусетса. «Bags» — первый и очень многообещающий сингл с ее дебютного альбома «Immunity», который выйдет в августе. Артистка, за которой мы, как говорится, будем наблюдать.
Alpha-Beta «Я или ты»
Электронный дуэт Alpha-Beta у слушателей всегда ассоциировался с Катей Павловой, но с некоторых пор она окончательно и полностью сконцентрировалась на своей группе «Обе две», поэтому музыкантам пришлось искать себе новую музу-вокалистку. Ею стала Карина Люрмиш из перспективной одноименной петербургской группы Lurmish. Судя по первому синглу, на котором солирует Карина, на смену беззаботной сексуальности Павловой пришли легкие менторские нравоучения, но в рамках поп-песни это ничуть не раздражает. Сексуальность, впрочем, тоже никуда не делась.
«Акульи слезы» «Весна»
Гитарная музыка все настойчивее возвращается в моду. И особенно приятно, что в России лидерами новой школы становятся сплошь девичьи коллективы. Вслед за Гречкой, «Комсомольском» и «Деревянными китами» на сцену выплывает квартет «Акульи слезы» из Уфы с дебютным альбомом «Опыт очарования». Это еще отчасти ученический, но уже вполне образцовый дримпоп: стена гитарных и синтезаторных переливов, скользящий сквозь нее и еле прорывающийся изнутри вокал, холодная нежность и леденящая красота. Ищите их на летних фестивалях.
Слушать альбом «Опыт очарования» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»