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Леонардо Ди Каприо сжигает нацистов из огнемета. Вышел новый трейлер «Однажды… в Голливуде»
Источник: Meduza
Студия Sony Pictures выпустила новый трейлер «Однажды… в Голливуде» — девятого фильма Квентина Тарантино. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона. В фильме также сыграли Марго Робби и Аль Пачино.
- Российская премьера «Однажды в Голливуде» намечена на 8 августа.