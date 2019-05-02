Новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» покажут в конкурсной программе Каннского кинофестиваля

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Об этом 2 мая объявил оргкомитет кинофорума.

Однажды… в Голливуде — тизер-трейлер SonyPicturesRU

Ожидалось, что «Однажды в Голливуде» покажут в Каннах, однако до настоящего момента было неизвестно, успеет ли Тарантино закончить работу над фильмом.

Также 2 мая оргкомитет кинофестиваля объявил, что в программу «Особый взгляд» включен еще один российский фильм — «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой. Ранее было известно, что в рамках «Особого взгляда» покажут «Дылду» Кантемира Балагова.

72-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона. В фильме также сыграли Марго Робби и Аль Пачино. Российская премьера «Однажды в Голливуде» намечена на 8 августа.