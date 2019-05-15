Холли Берри много тренировалась для съемок в «Джоне Уике». Теперь она без промаха стреляет по мишеням 🔫

Холли Берри снялась в третьей части «Джона Уика» — популярного киносериала о смертоносном киллере из Белоруссии. К этой роли актриса готовилась месяцами: ее обучали боевым искусствам и стрельбе.

И вот результат — к концу съемок Берри превратилась в опытного бойца не только на экране, но и в реальной жизни. Запись ее тренировок опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте фильма. В видео актриса мастерски стреляет по мишеням из пистолетов и автоматов.

На ютьюб-канале студии Lionsgate, занимавшейся производством третьего «Джона Уика», можно посмотреть более подробное видео о тренировках актеров. По словам создателей картины, Киану Ривз (он играет главную роль в киносериале) сам исполняет 98% показанных в фильме трюков.

Lionsgate Movies

В России третий «Джон Уик» выходит 16 мая.