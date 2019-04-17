Группа «Альянс» спела «На заре» в «Вечернем Урганте». У них скоро выйдет новый альбом

В шоу «Вечерний Ургант» выступила группа «Альянс». Музыканты исполнили свой главный хит — песню «На заре».

Ведущий передачи Иван Ургант рассказал зрителям, что «Альянс» выпустил вирусный клип (и его даже заблокировал ютьюб из-за подозрений в накрутках). Он также сообщил, что 19 апреля у коллектива выйдет первый за 30 лет альбом, который называется «Хочу летать».

Последний студийный альбом «Альянса» под названием «Сделано в белом» записывался в 1989-1991 годах и вышел в 1992-м. После этого у группы выходили только сборники.

«Группа споет свою легендарную песню, которая повествует, в том числе, и о времени выхода нашей передачи», — пошутил Ургант (в последнее время шоу выходит после полуночи, а не в 23:30).

Вечерний Ургант