Taylor Friehl / Unsplash

Канада считается мирной, гостеприимной страной, полной дружелюбных людей. Ее жители обожают хоккей и кленовый сироп, а премьер-министр носит цветные носки и обнимается с пандами. Но Канада — это еще и жуткие морозы, которые выдержит не каждый (не говоря уже об опасных диких животных!). Поэтому Канада по многим причинам может считаться одновременно лучшим и худшим местом на Земле.

Канада — лучшее место на Земле, ведь тут нет насилия и враждебности. Канадцы даже ссорятся дружелюбно!

CBC News

MCoub

Если канадцы столкнутся друг с другом на улице, они еще 20 минут будут извиняться, чередуя обращения «buddy» («приятель») и«friend» («друг»). Это не шутка — канадцы сами снимают рекламу о своей учтивости.

#Ilya Shabalin #advt #coub

На баттлах полицейские (!!) читают очень вежливый рэп. Потому что это Канада, тут так принято.

Jessy Erinn

А теперь посмотрите, как проходят «Черные пятницы» в Канаде — и сравните с тем, что происходит на распродажах в США.

balaganoff

Канада — важнейшая страна для рубрики «Шапито». Заголовки скажут все за нас:

Иногда в Канаде случаются настоящие преступления. Что-нибудь слышали о хранилище кленового сиропа в провинции Квебек? В 2012 году оттуда украли три тысячи тонн сиропа. И это одно из самых громких и обсуждаемых преступлений за всю историю Канады.

The Globe and Mail

Но что канадцы делают с таким количеством кленового сиропа? 🤔 Да много чего! Например, выливают его на снег, наматывают застывший сироп на палочку — и едят как мороженое.

Moshe Tamssot

Канадцы в принципе любят экспериментировать. Вот как они проводят свободное время.

1puglife

donʼt ask

Канадские деньги — водостойкие, их очень трудно порвать. Жители утверждают, что от банкнот исходит запах кленового сиропа. Об этом сняли десятки видео и написали множество статей, однако банки все отрицают и списывают на разыгравшееся воображение канадцев.

Dani G

Что канадцы любят больше кленового сиропа? Конечно же, хоккей!

Канадцы настолько патриотичны, что даже падение не может помешать исполнению государственного гимна.

120yard

К слову, канадские собаки тоже играют в хоккей — и вполне успешно.

(Впрочем, белки тут вообще катаются на водных лыжах!)

CTV News

А помните огромного волка по кличке Юки, который живет в Америке? Было бы здорово познакомить его вот с этими канадскими ребятами. Обратите внимание на их лапищи.

Animal Watch

Мы уверены, Юки отлично поладил бы с другими волками. Потому что в Канаде все дружат! Взгляните — рысь по имени Макс на видео ниже ведет себя как обычная кошка, которой хочется человеческого внимания и ласки.

WildlifeBernie

В Канаде можно внезапно встретить медведей во дворе своего дома. Не стоит пугаться — они уйдут, если их достаточно вежливо попросить.

Veyhl

Плюсы канадской погоды? Можно выйти на улицу и сделать так.

ИНФОДОМ

А потом отправиться за город, чтобы посмотреть на айсберги.

Nō Ka 'Oi Drone Guys

Канадскую природу невозможно снять некрасиво. То есть вообще.

Travel Alberta

Но…

Есть немало причин считать Канаду худшим местом на планете. Природа это, конечно, хорошо, но попробуйте добраться до работы, когда вашу машину лижет огромный лось.

C.J Himself

Кстати, в Канаде ХОЛОДНО. Очень! ❄️

Light Tuesday

Снежный апокалипсис может случиться не только в Саратове.

Cat in chief

CBC News

Ах, эти полицейские погони по заснеженным дорогам.

Race

Шутки в сторону. Гололед часто приводит к массовым авариям — и на это всегда страшно смотреть.

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Думаете, раз в Канаде много снега, то и лесных пожаров не бывает? Как бы не так!

Massive #Wildfire Evacuates City of 80000 in Fort McMurray #Alberta, #Canada e news online

Быть канадцем — значит, терпеть вечные шутки на тему вежливости, денег, похожих на купюры из «Монополии», и молока, которое, как и в России, продают в пакетах (почему-то это удивляет многих американцев!). Подколы звучат отовсюду: в стендапах, новостных передачах, соцсетях, сериалах, фильмах, видеоблогах.

В сериале «Как я встретил вашу маму» обожали издеваться над канадцами Deirdre OʼConnor

На такие шутки можно и обидеться! Но канадцы все прощают.

Рон Суонсон из сериала «Парки и зоны отдыха» шлет к черту Канаду George K

И все-таки кажется, что Канада — неплохое место!

Filyaev Alexander

Максим Иванов