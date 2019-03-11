Собаки-хоккеисты, (чересчур) вежливые жители и снежный апокалипсис 🇨🇦 Почему Канада — лучшее и худшее место на Земле
Канада считается мирной, гостеприимной страной, полной дружелюбных людей. Ее жители обожают хоккей и кленовый сироп, а премьер-министр носит цветные носки и обнимается с пандами. Но Канада — это еще и жуткие морозы, которые выдержит не каждый (не говоря уже об опасных диких животных!). Поэтому Канада по многим причинам может считаться одновременно лучшим и худшим местом на Земле.
Канада — лучшее место на Земле, ведь тут нет насилия и враждебности. Канадцы даже ссорятся дружелюбно!
Если канадцы столкнутся друг с другом на улице, они еще 20 минут будут извиняться, чередуя обращения «buddy» («приятель») и«friend» («друг»). Это не шутка — канадцы сами снимают рекламу о своей учтивости.
На баттлах полицейские (!!) читают очень вежливый рэп. Потому что это Канада, тут так принято.
А теперь посмотрите, как проходят «Черные пятницы» в Канаде — и сравните с тем, что происходит на распродажах в США.
Канада — важнейшая страна для рубрики «Шапито». Заголовки скажут все за нас:
- Как скоротать время в пробке? Метод канадцев — достать клюшки и сыграть в хоккей
- Канадец случайно впустил в гостиничный номер десятки чаек. Спустя 17 лет отель его простил
- Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя. Как ему сделали пупок? Как?!
- В Канаде забыли запереть продуктовый магазин. Его так и не ограбили — покупатели просто оставляли деньги на кассе
Иногда в Канаде случаются настоящие преступления. Что-нибудь слышали о хранилище кленового сиропа в провинции Квебек? В 2012 году оттуда украли три тысячи тонн сиропа. И это одно из самых громких и обсуждаемых преступлений за всю историю Канады.
Но что канадцы делают с таким количеством кленового сиропа? 🤔 Да много чего! Например, выливают его на снег, наматывают застывший сироп на палочку — и едят как мороженое.
Канадцы в принципе любят экспериментировать. Вот как они проводят свободное время.
Канадские деньги — водостойкие, их очень трудно порвать. Жители утверждают, что от банкнот исходит запах кленового сиропа. Об этом сняли десятки видео и написали множество статей, однако банки все отрицают и списывают на разыгравшееся воображение канадцев.
Что канадцы любят больше кленового сиропа? Конечно же, хоккей!
Канадцы настолько патриотичны, что даже падение не может помешать исполнению государственного гимна.
К слову, канадские собаки тоже играют в хоккей — и вполне успешно.
(Впрочем, белки тут вообще катаются на водных лыжах!)
А помните огромного волка по кличке Юки, который живет в Америке? Было бы здорово познакомить его вот с этими канадскими ребятами. Обратите внимание на их лапищи.
Мы уверены, Юки отлично поладил бы с другими волками. Потому что в Канаде все дружат! Взгляните — рысь по имени Макс на видео ниже ведет себя как обычная кошка, которой хочется человеческого внимания и ласки.
В Канаде можно внезапно встретить медведей во дворе своего дома. Не стоит пугаться — они уйдут, если их достаточно вежливо попросить.
Плюсы канадской погоды? Можно выйти на улицу и сделать так.
А потом отправиться за город, чтобы посмотреть на айсберги.
Канадскую природу невозможно снять некрасиво. То есть вообще.
Но…
Есть немало причин считать Канаду худшим местом на планете. Природа это, конечно, хорошо, но попробуйте добраться до работы, когда вашу машину лижет огромный лось.
Кстати, в Канаде ХОЛОДНО. Очень! ❄️
Снежный апокалипсис может случиться не только в Саратове.
Ах, эти полицейские погони по заснеженным дорогам.
Шутки в сторону. Гололед часто приводит к массовым авариям — и на это всегда страшно смотреть.
Думаете, раз в Канаде много снега, то и лесных пожаров не бывает? Как бы не так!
Быть канадцем — значит, терпеть вечные шутки на тему вежливости, денег, похожих на купюры из «Монополии», и молока, которое, как и в России, продают в пакетах (почему-то это удивляет многих американцев!). Подколы звучат отовсюду: в стендапах, новостных передачах, соцсетях, сериалах, фильмах, видеоблогах.
На такие шутки можно и обидеться! Но канадцы все прощают.
И все-таки кажется, что Канада — неплохое место!