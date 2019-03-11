А что, ананас правда можно почистить без ножа? Эксперимент редакции «Медузы»

Помните видео с лайфхаком, на котором ананас чистят с минимальным использованием ножа? Так вот — кажется, все не так просто, как хотелось бы! Пользователи соцсетей попытались повторить тот же трюк со своими ананасами. И у некоторых получилось.

Но многие, сколько ни пытались, не сумели правильно очистить ананас.

Редакция «Медузы» решила проверить эффективность популярного лайфхака. Для этого мы купили два самых спелых ананаса из тех, что нашли в сетевом магазине Rimi (это балтийский аналог «Перекрестка»). На этикетке указано, что фрукт привезен из Коста-Рики.

Сперва журналисты «Медузы» Султан Сулейманов и Максим Иванов оторвали ананасам хвосты и отрезали нижнюю часть. После этого участники эксперимента приступили к разделыванию фруктов. Весь процесс мы записывали на видео.

Мы пытались Meduza

У нас, как и у многих пользователей соцсетей, ничего не получилось. Ананасоведы в редакции «Медузы» предположили, что на видео с лайфхаком использовался другой сорт ананаса (или же тот плод был более спелым). Эксперты не исключают и того, что ролик был фейком, а его авторы незаметно разрезали свои фрукты ножом.