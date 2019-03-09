шапито
Оказывается, мы все это время разделывали ананас неправильно. Вот как надо
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В твиттере массово расходится тикток о том, как можно разделать ананас без ножа. Точнее, почти без ножа — надо срезать верхушку. А дальше весь фрукт можно разобрать, отламывая кусочки пальцами. Просто посмотрите видео.
Внимание, автор тиктока очень выразительно чавкает.
Не верите? Вот еще вариант.
В реплаях пользователи напомнили, что ананас — это не единый плод, а соплодие. Именно поэтому каждый хвостик в «шишке», словно ягоду, можно оторвать от общей оси.
Из видео «правильного» разделывания ананаса уже сделали АСМР.