Оказывается, мы все это время разделывали ананас неправильно. Вот как надо

В твиттере массово расходится тикток о том, как можно разделать ананас без ножа. Точнее, почти без ножа — надо срезать верхушку. А дальше весь фрукт можно разобрать, отламывая кусочки пальцами. Просто посмотрите видео.

Внимание, автор тиктока очень выразительно чавкает.

Не верите? Вот еще вариант.

В реплаях пользователи напомнили, что ананас — это не единый плод, а соплодие. Именно поэтому каждый хвостик в «шишке», словно ягоду, можно оторвать от общей оси.

Из видео «правильного» разделывания ананаса уже сделали .

Что еще за тикток? Все вокруг говорят про приложение TikTok. Как мне стать тиктокером?